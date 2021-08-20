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Общество20 августа 2021 12:00

Прогулочные теплоходы ходят по Амуру, несмотря на паводок

Их работа не прекращалась во время подъема реки
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Прогулочные теплоходы ходят по Амуру, несмотря на паводок

Прогулочные теплоходы ходят по Амуру, несмотря на паводок

Фото: Администрация Хабаровска

По информации городского управления промышленности, транспорта и связи, ограничивать работу прогулочных теплоходов в Хабаровске никто не собирается. Экскурсионные туры в краевой столице продолжаются.

- Ограничения не вводились, так как маршрут их следования не предусматривает высадку пассажиров на островах левобережья, а проходит по акватории реки в черте города, - объяснили в ведомстве.

Теплоходы «Капитан Борздов», «Москва - 75», «Москва - 83», «Заимка» принадлежат ООО «Беркут» и ИП Козловский В. В. Компании сами несут ответственность за соблюдение условий безопасности при перевозке пассажиров.

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