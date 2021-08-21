Мужчина в шлепанцах и с пакетом без вести пропал в ЕАО

Александр Заблудин пропал в селе Лазарево 13 августа. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Еврейской автономии идут поиски 34-летнего мужчины. Александр Николаевич Заблудин исчез при невыясненных обстоятельствах больше недели назад. Мужчину ищут близкие и волонтеры.

Александр Заблудин пропал в селе Лазарево 13 августа. С того момента мужчина не выходит на связь с близкими, о его судьбе ничего неизвестно. Предположительно, Александр направлялся в сторону Биробиджана. Мужчине может потребоваться помощь врачей.

- Рост мужчины порядка 176 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие темные волосы, голубые глаза. Александра Заблудина видели в коричневых шлепанцах, синих джинсах, футболке и черной ветровке. При себе у мужчины был черный пакет, - рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра, просим позвонить по телефонам: +7 924 740 33 38; +7 914 167 37 77; 112.