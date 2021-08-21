Провал в асфальте на Павла Морозова, из-за которого «летали» и искрились машины, отремонтируют за день

На перекрестке Павла Морозова – Радищева 20 августа просел асфальт Фото: Администрация Хабаровска

На перекрестке Павла Морозова – Радищева 20 августа просел асфальт. Ничего не подозревающие автомобилисты на скорости около 80 километров в час ныряли в яму, машины подлетали, выбивая искры. Через несколько часов провал оградили.

Яма образовалась воле дома №113. Оказывается, здесь проходит железобетонный коллектор диаметром 1500 миллиметров, в который собирается 2/3 городских стоков. Специалисты осмотрели объект, нарушений в работе обнаружено не было.

- О причинах пока говорить сложно, но те просадки, которые мы наблюдаем и в этом месте, и чуть ближе к центру - в районе Павла Морозова, 113 - говорят о том, что на эту территорию очень сильно воздействует подъем уровня воды в Амуре. Как только вода поднимается, Павла Морозова вся начинает «гулять», наблюдаются просадки на дороге - и в створе нашего коллектора, и там, где коллектор не проходит, - сообщил Андрей Стрельников, начальник цеха водоотведения МУП «Водоканал».

Специалисты исследовали грунт в районе ямы, чтобы понять, может ли на участок зайти тяжелая техника. Просевший участок дороги планируют отремонтировать за субботу, 21 августа.

- Дать точное заключение о причинах произошедшего специалисты смогут только после проведения исследования, а оно возможно после падения уровня Амура до четырех метров, - добавили в пресс-службе мэрии Хабаровска.