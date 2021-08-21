Мебель, покрышки и десятки мешков мусора вывезли с озера у реки Черная в Хабаровске

Всего в регионе очищено более 60 километров побережья рек, озер и моря Фото: Правительство Хабаровского края

Замусоренное пойменное озеро реки Черная убрали волонтеры и чиновники. Небольшой водоем находится возле профучилища №16 и окружен гаражами. Как итог - в озеро сбрасывались мусор и древесный хлам.

От мусора было решено очистить береговую полосу и акваторию озера. Волонтеры собрали свыше 20 мешков мусора, выброшенные автомобильные покрышки и мебель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

– Проблема загрязнения малых рек, протекающих по территории крупных населенных пунктов края, остается по-прежнему острой. В регионе регулярно проводятся акции с участием волонтеров и неравнодушных к проблемам экологии людей. Но этого недостаточно: важно, чтобы сами жители осознавали свою ответственность в вопросе утилизации бытового мусора, не засоряли близлежащие водные объекты и прилегающие лесные массивы, – сказала Елена Балезина, и.о. министра природных ресурсов края.

Всего в регионе очищено более 60 километров побережья рек, озер и моря. Волонтеры с начала года собрали свыше 300 кубометров мусора.