Лже-покупатель в Хабаровском крае списал с карты продавца все деньги Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае молодая девушка стала жертвой мошенника. 21-летняя жительница Дормидонтовки решали продать детские вещи на одном из сайтов. Сделала все как полагается: выставила их фото, обозначила цену и начала ждать покупателя, но в итоге попалась на удочку преступника, сообщили в ГУ МВД региона.

- С ней по номеру телефона связались, якобы, потенциальные покупатели. Мошенник убедил девушку, что безопаснее будет оформить онлайн-доставку. Злоумышленник отправил на заявительнице ссылку на сайт-дублер, - рассказали в полиции.

Доверчивая девушка следовала инструкциям на сайте, ввела все запрашиваемые данные своей банковской карты, а вскоре увидела, что баланс стал нулевым. У нее списали последние деньги - 20 тысяч.

Сейчас полиция разыскивает мошенника, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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