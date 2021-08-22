Дети массово убегают из детских домов, интернатов и лагерей в Хабаровском крае. Фото: Яндекс.Карты

Всего за один день, 20 августа, из нескольких учреждений в Хабаровском крае сбежали дети. Как это оказалось возможным, разбираются специалисты, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Первый эпизод произошел в «Хабаровском центре помощи семье и детям». Оттуда удрали пятеро ребят в возрасте от 6 до 15 лет.

- В вечернее время 20 августа несовершеннолетние самовольно покинули учреждение, в котором проживали в связи с их изъятием из социально опасных семей. Вскоре они были найдены и доставлены в центр, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в этот же день из Детского дома №12 в Амурске тоже сбежал подросток. 16-летний парень пока не найден.

Также полиция разыскивает 12-летнего мальчика из оздоровительного лагеря «Олимп» села Бычиха Хабаровского района.

- В рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, работе учреждения по обеспечению безопасного пребывания в нем несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре.

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