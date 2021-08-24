В Хабаровске мать двоих детей незаконно лишили пособия
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровске служба занятости незаконно лишила пособия по безработице мать двоих детей. Женщина допустила ошибку при подаче заявления, и с нее потребовали выплатить те деньги, которые были получены ранее, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Хабаровчанка допустила ошибку, указав в качестве постоянного места жительства адрес квартиры, находящейся в собственности, по которому была оформлена регистрация по месту пребывания. Установив данное обстоятельство, служба занятости населения приняла решение о снятии ее с регистрационного учета в качестве безработной, исключении из начислений и прекращении выплат пособия по безработице, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также от девушки потребовали вернуть назад более 50 тысяч, которые она уже получила ранее, так как ее заподозрили в мошенничестве.
В итоге дело дошло до суда. Прокурор выступил в защиту молодой мамы, отметив, что ее ошибка не принесла никакого ущерба бюджету. Однако служба занятости продолжала настаивать на своем. Тогда суд вынес окончательное решение в пользу хабаровчанки.
- Прокуратурой Хабаровска будет осуществлен контроль за исполнением судебного постановления с целью реального восстановления прав заявительницы, - добавили в ведомстве.
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