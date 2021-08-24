Проморгали: в Комсомольске-на-Амуре обчистили сейф мебельного салона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре вор украл все деньги из сейфа мебельного магазина. Как выяснилось, для этого ему не потребовалось никаких специальных навыков - только нерасторопность сотрудников, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

В общей сложности были похищены 192 тысячи рублей. Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 37-летний мужчина, который уже был судим за подобные преступления.

- Со слов фигуранта, находясь в торговом зале магазина, он заметил незапертое подсобное помещение. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина зашел внутрь. Открыв металлический сейф ключом, который находился в замке, злоумышленник похитил дневную выручку. Денежные средства подозреваемый потратил на покупку спиртных напитков и продукты питания, - рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Сейчас подозреваемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.