Пропали во время сплава: в Хабаровском крае разыскивается группа туристов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае пропала группа туристов. В конце прошлой недели люди должны были выйти на связь после сплава на байдарках, но в итоге от них не поступило никаких известий, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Известно, что туристы исчезли в Солнечном районе, когда сплавлялись по реке Горин. Среди взрослых любителей экстрима есть 12-летняя девочка.
- Незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок - 22 августа 2021 года. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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