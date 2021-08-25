Пропали во время сплава: в Хабаровском крае разыскивается группа туристов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае пропала группа туристов. В конце прошлой недели люди должны были выйти на связь после сплава на байдарках, но в итоге от них не поступило никаких известий, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Известно, что туристы исчезли в Солнечном районе, когда сплавлялись по реке Горин. Среди взрослых любителей экстрима есть 12-летняя девочка.

- Незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок - 22 августа 2021 года. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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