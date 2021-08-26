Свыше 260 тысяч человек в Хабаровском крае полностью привились от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае полным ходом идет вакцинация населения от коронавируса. Оба компонента препарата уже получили 260 723 жителя региона. В это же время из-за несвоевременности введения вакцины инфекция была обнаружена за сутки у 307 человек. Из них 108 заболевших - в Хабаровске, сообщили в краевом минздраве.

Еще 71 человек заболел в Комсомольске, 47 - в районе имени Лазо, 20 - в Комсомольском районе, 12 - в Солнечном, 10 - в Бикинском, на остальной территории края зафиксированы единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 318 человек, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. За 24 часа зафиксирован один летальный случай, - уточнили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 315 случаев коронавируса:

67 133 человека выздоровели;

5508 находятся на лечении (1472 в стационаре, амбулаторно 4036);

Скончались 674 человека.

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