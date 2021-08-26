В Магадане загорелся строящийся жилой комплекс «Нагаевский»

В загорелся строящийся жилой комплекс «Нагаевский». Фото: МЧС Магаданской области
В Магадане вечером 25 августа загорелось строящееся здание нового жилого комплекса «Нагаевский». Территорию вокруг него молниеносно затянуло едким черным дымом, а очевидцы задавались вопросом - что может так полыхать на стройке?
Прибывшие на место пожарные выяснили, что горел утеплитель, который хранился внутри недостроя.
- В очаг горения были поданы огнетушащие вещества. Вскоре возгорание было локализовано и ликвидировано полностью. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара привлекались 16 человек и три единицы техники, - рассказали в региональном МЧС.
Теперь в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. Размер ущерба подсчитывают специалисты.
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