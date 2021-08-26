Вернулась цивилизация: до села в Хабаровском крае пустили теплоход Фото: Правительство Хабаровского края

Жители села Иннокентьевка в Николаевском районе Хабаровского края больше не будут чувствовать себя Робинзонами: они вновь смогут покидать село по воде. До их населенного пункта начал ходить теплоход, на котором они могут отправляться в соседние поселения, рассказали в правительстве Хабаровского края.

- По маршруту «Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре» теплоход «Метеор» летом этого года делал только три остановки - в селах Богородское, Тахта и поселке Тыр, где отсутствуют другие виды транспорта, кроме речного. Установить дебаркадеры в других населенных пунктах не удавалось по гидрологическим причинам. В результате паводка были затоплены производственные мощности ООО «Николаевская судоремонтная компания», из-за этого ремонт дебаркадеров затянулся, - прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Теплоход уже приступил к перевозке пассажиров. В пути следования он также заходит в села Киселевка, Софийск, Мариинское и Сусанино.

Купить билеты на него можно как в кассах, так и через сайт или мобильное приложение Федеральной транспортной системы.

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