Тигр-обманщик попал в фотоловушку в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео Александра Баталова

Даже тиграм свойственно обманывать свои вторые половинки - это наглядно продемонстрировал Очкарик (так зовут полосатого хищника, который обитает в лесоохотхозяйстве Дурминское). Он привирает потенциальным партнершам о своих размерах. Видео с участием таежного ловеласа опубликовал центр «Амурский тигр».

Очкарик сейчас находится в поисках пары. И без того крупный зверь решил, что было бы неплохо в глазах (хотя в случае с тиграми, скорее, в носах) тигриц выглядеть побольше. Поэтому он запрыгнул на меточное дерево и потерся об него выше, чем обычно.

Теперь некоторых «невест» Очкарика может ждать разочарование от такого знакомства вслепую.

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