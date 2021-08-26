Автомобилиста зажало в машине после ДТП в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае водитель микроавтобуса оказался зажат в своем авто после ДТП. Вызволять его из ловушки пришлось спасателям, сообщили в региональном главке МЧС.

ДТП произошло на 14 километре комсомольской трассы в селе Восточное. Там микроавтобус столкнулся с КАМАЗом.

- Грузовик отделался в происшествии небольшими повреждениями, зато корпус легковушки был значительно искорежен. Водитель автомобиля оказался зажат внутри, самостоятельно покинуть салон транспортного средства он не мог, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге его вызволили из западни при помощи специнструментов и передали бригаде скорой помощи.

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