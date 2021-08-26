Возможно, поджог: в ЕАО сгорел дотла гараж с двумя авто Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В селе Калинино Еврейской автономной области минувшей ночью произошел пожар: сгорел гараж, внутри которого стояли два автомобиля. Все имущество было полностью уничтожено огнем, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожарных вызвали жильцы соседнего дома. Они проснулись около двух часов ночи от громкого лая собак.

- К моменту прибытия пожарных гараж, внутри которого находились два автомобиля, был полностью охвачен пламенем. Возгорание было оперативно ликвидировано, на жилой дом оно не успело переброситься, - отметили в ведомстве.

Как предполагают специалисты, пожар произошел не случайно. Скорее всего, имел место быть поджог. Сейчас расследованием этого дела занимается полиция.

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