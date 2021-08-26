Апокалипсис близко: в Хабаровский край вновь придет циклон

Апокалипсис близко: Хабаровский край вновь накроет циклон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Хабаровский край надвигается очередной циклон с проливными дождями. По данным Дальневосточного УГМС осадки начнут беспокоить жителей региона уже 27 августа. Наибольшее влияние циклон окажет на центральные и северные районы региона. Там ожидаются дожди, местами сильные.

Хуже всего 27 августа обстановка сложится в Комсомольском, Солнечном, Амурском и Верхнебуреинском районах. А вот 28 и 29 августа циклон сдвинется в сторону района имени Полины Осипенко и Верхнебуреинского.

В Хабаровске, по предварительным прогнозам, в пятницу также ожидается дождь. Ветер усилится до 11 метров, а дневная температура упадет до 22-24 градусов тепла.

В связи с грядущими осадками в отдельных частях региона вновь могут быть затоплены придомовые территории, засорены ливневые стоки и водоотводы, может подняться уровень воды в малых реках и размыться грунтовые дороги. Специалисты сообщают, что могут возникнуть перебои в работе объектов ЖКХ и энергетики.

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