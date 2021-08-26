Новый автобусный маршрут появился для жителей села Тополево под Хабаровском Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям села Тополево больше не придется идти несколько километров до ближайшей остановки, чтобы доехать в Хабаровск. Теперь для них открылся новый маршрут №155. Для него подготовлены новые модели автомобилей «Газель Сити 2020». Маршрутки оборудованы для перевозки маломобильных граждан, а также оснащены современной аппаратурой, сообщает «КП»-Хабаровск».

С новым маршрутом жители Тополево смогут добраться от своего микрорайона прямиком до Комсомольской площади. Ранее тем, кто проживал в квартале «Усадьба», приходилось идти до ближайшей остановки более двух километров. Теперь же они смогут добраться до краевого центра быстро и с комфортом.

- Автобусы на линию вышли новые, удобные. Это модели «Газель Сити» 2020 года выпуска. В них есть все условия для перевозки маломобильных граждан. Также есть терминал безналичной оплаты и информационное табло. Кроме того, в каждом салоне есть визитки с нашими контактами, - сообщила Елена Шадуя, представитель компании-перевозчика ООО «РЕИЛКОМ».

Маршрут уже согласован, перевозчика нашли, и автобусы вышли в рейсы. До 1 сентября администрацией Тополево должны быть обустроены все остановки, а также установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

- Конечная остановка нового маршрута в селе Тополево временно находится в районе дома №64 по улице Гаражная. Транспорт ходит ежедневно с интервалом в 15 минут с понедельника по субботу и в воскресенье - с интервалом в 30 минут, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

По мнению местных жителей, новый маршрут будет востребован. Его ждали не только в квартале «Усадьба», но и в соседних районах «Гринвиль» и «Крылатское».

С вопросами о работе маршрута №155 можно обратиться в диспетчерскую службу перевозчика по номеру: 8 (4212) 28-28-13.

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