Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 12:00

Новый автобусный маршрут появился для жителей села Тополево под Хабаровском

Современные автобусы оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый автобусный маршрут появился для жителей села Тополево под Хабаровском

Новый автобусный маршрут появился для жителей села Тополево под Хабаровском

Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям села Тополево больше не придется идти несколько километров до ближайшей остановки, чтобы доехать в Хабаровск. Теперь для них открылся новый маршрут №155. Для него подготовлены новые модели автомобилей «Газель Сити 2020». Маршрутки оборудованы для перевозки маломобильных граждан, а также оснащены современной аппаратурой, сообщает «КП»-Хабаровск».

С новым маршрутом жители Тополево смогут добраться от своего микрорайона прямиком до Комсомольской площади. Ранее тем, кто проживал в квартале «Усадьба», приходилось идти до ближайшей остановки более двух километров. Теперь же они смогут добраться до краевого центра быстро и с комфортом.

- Автобусы на линию вышли новые, удобные. Это модели «Газель Сити» 2020 года выпуска. В них есть все условия для перевозки маломобильных граждан. Также есть терминал безналичной оплаты и информационное табло. Кроме того, в каждом салоне есть визитки с нашими контактами, - сообщила Елена Шадуя, представитель компании-перевозчика ООО «РЕИЛКОМ».

Маршрут уже согласован, перевозчика нашли, и автобусы вышли в рейсы. До 1 сентября администрацией Тополево должны быть обустроены все остановки, а также установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

- Конечная остановка нового маршрута в селе Тополево временно находится в районе дома №64 по улице Гаражная. Транспорт ходит ежедневно с интервалом в 15 минут с понедельника по субботу и в воскресенье - с интервалом в 30 минут, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

По мнению местных жителей, новый маршрут будет востребован. Его ждали не только в квартале «Усадьба», но и в соседних районах «Гринвиль» и «Крылатское».

С вопросами о работе маршрута №155 можно обратиться в диспетчерскую службу перевозчика по номеру: 8 (4212) 28-28-13.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.