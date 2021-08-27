В Хабаровском крае коронавирусом болеют 5 500 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки, 26 августа, в Хабаровском крае инфицировались коронавирусом 309 жителей региона. Выздороветь смогли 314 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находится 21 пациент, 16 из этого числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вновь отмечается небольшой прирост по смертности. За последние сутки коронавирус забрал жизни трех жителей региона.

Наибольший прирост заболевших выявлен в Хабаровске - 145 человек. Еще 59 болеют в Комсомольске. В Хабаровском районе скачок по заболеваемости - заболели 37 местных жителей, так же, как и в Амурском и Солнечном районах, там за сутки выявлено по 19 новых случаев. 15 человек заболело в Нанайском районе, шестеро - в районе имени Лазо. Небольшие показатели в Аяно-Майском районе - заболело трое, в Верхнебуреинском двое, и по одному человеку в Комсомольском, Ванинском, Николаевском и Тугуро-Чумиканском районах.

Сокращенный коечный фонд вновь заполняется. Из 1778 коек свободными остаются 299. Сейчас в регионе болеют 5,5 тысячи человек, из них 1479 лежат в госпиталях.

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