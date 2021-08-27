«Желудевая кампания» стартовала в хабаровском зоосаде Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева продолжается подготовка к зиме. Со вчерашнего дня в учреждении стартовала «Желудевая кампания» - ежегодное мероприятие по сбору желудей. Пройдет она вплоть до 30 сентября.

- Этот период выбран не зря. Именно в это время желуди достигают своей качественной зрелости и годны для хранения, - объяснили в зоосаде.

Акция благотворительная, но за старания по сбору желудей зоосад готов подарить входные билеты. Расчет прост - за пять килограммов желудей можно получить один билет. По полученному билету посетить зоосад можно в любой день, кроме понедельника, до конца 2021 года.

Условия приема желудей - они должны быть свежесобранными, не проросшими и без шляпок, то есть принимается только плод. Сдать желудевый урожай можно у центрального входа.

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