Восстановление популяции тихоокеанских лососей и экологию обсудят на форуме «Амур - река жизни»

На пленарном заседании выступят федеральные и краевые чиновники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Межрегиональный форум «Амур - река жизни» пройдет в Хабаровске 31 августа. Участники обсудят планы по сохранению уникального водоема и его ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

На сессии «Развитие рационального рыболовства на реке Амур» будут подняты вопросы по восстановлению популяции тихоокеанских лососей и распределению биоресурсов без ущерба для реки. Вторая часть форума «Экология и экосистема реки Амур: задачи и стратегия сохранения» будет посвящена решению экологических проблем.

На пленарном заседании выступят федеральные и краевые чиновники, а также слуги народа из других регионов. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте форума.