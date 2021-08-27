Больше тысячи муаровых лент раздали волонтеры в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Уже 2 сентября весь мир будет отмечать 76-летие с окончания Второй мировой войны. Цикл памятных мероприятий открыли и в Хабаровске акцией «Дальневосточная победа», сообщает «КП»-Хабаровск».

Памятная акция началась в пятницу, 27 августа. За несколько часов волонтеры раздали горожанам на улицах краевого центра более тысячи муаровых лент. Эти полосы раскрашены в желтый, белый и красный цвета.

- Именно такими цветами была обтянута колодка медали, которой награждали за победу в войне с Японией. Так и появилась дальневосточная ленточка, более известная как муаровая, - рассказал Дмитрий Кабузенко, директор центра патриотического воспитания.

Муаровую ленточку нельзя носить, где попало. Есть свои правила.

- Прикреплять ленточку нужно с левой стороны - возле сердца. Ее нельзя вешать на сумки и антенны на машинах, - уточнила Дарья Гурова, волонтер Победы.

Кроме акции с раздачей лент, к памятной исторической дате в районах Хабаровского края запланированы автопробеги, торжественное открытие мемориала и табличек с информацией о героях, а также церемонии возложения цветов.

Акция «Дальневосточная победа» будет проходить до 3 сентября. Всего добровольцы планируют раздать 10 тысяч желто-бело-красных лент. Добровольцы расскажут хабаровчанам о правилах ношения лент, а также о том, что Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке.