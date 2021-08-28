680 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Еще 311 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в столице региона - 151, сообщили в минздраве края.
Также 75 заболевших обнаружены в Комсомольске, в районе Лазо - 23 инфицированных, в Комсомольском и Вяземском районах -14, в Николаевском и Амурском - 10. Единичные случаи инфицирования зафиксированы на остальной территории края.
- Выздоровели 311 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались скончался. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 299, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 312 335 человека. Из них 267 946 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 935 случаев коронавируса:
67 758 человека выздоровели;
5497 находятся на лечении (1479 в стационаре, амбулаторно 4018);
Скончалось 680 человек.
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