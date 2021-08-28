680 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 311 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в столице региона - 151, сообщили в минздраве края.

Также 75 заболевших обнаружены в Комсомольске, в районе Лазо - 23 инфицированных, в Комсомольском и Вяземском районах -14, в Николаевском и Амурском - 10. Единичные случаи инфицирования зафиксированы на остальной территории края.

- Выздоровели 311 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались скончался. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 299, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 312 335 человека. Из них 267 946 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 935 случаев коронавируса:

67 758 человека выздоровели;

5497 находятся на лечении (1479 в стационаре, амбулаторно 4018);

Скончалось 680 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.