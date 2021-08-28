Студентов стройотрасли будут активно трудоустраивать Фото: Правительство Хабаровского края

У студентов-строителей из Хабаровского края появился шанс сразу после завершения обучения устроиться на желаемую работу. Для этого между учебными заведениями и строительными организациями подписаны соглашения об адресной подготовке специалистов, сообщили в правительстве региона.

– Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привлечение иностранной рабочей силы, и застройщики сегодня как никогда готовы брать молодых людей разных строительных специальностей. В ближайшее время мы подготовим перечень компаний, куда студенты смогут обращаться напрямую. Правительство региона сформирует перечень основных застройщиков региона, готовых принимать к себе студентов, – рассказал начальник отдела координации строительного производства министерства строительства края Максим Шевченко.

Будущие строители во время обучения будут отправляться в компании на практику, где у них будет возможность получить необходимый опыт и зарекомендовать себя перед будущим работодателем.

На сегодняшний день в Хабаровском крае по строительным специальностям обучается 6839 человек, из них 2773 в трех высших учебных заведениях и 4066 человек в десяти средне-профессиональных.

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