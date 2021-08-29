На выплаты родителям детей в Хабаровском крае выделят дополнительные деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

127,3 миллиона рублей получит Хабаровский край из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Это связано с тем, что изменились условия назначения поддержки семей, в которых растут дошколята: пособие назначается в зависимости от обеспеченности семьи. Мамы и папы могут получить от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Сейчас специалисты изучают материальное положение каждой семьи в отдельности. На перерасчет рассчитывали почти 47 тысяч родителей, однако одобрили заявления лишь 21 350 семьям. При этом на 20 945 детей пособие выплачивается в стопроцентном размере - 17 114 рублей.

Напомним, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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