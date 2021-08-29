Три человека за сутки скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 316 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в столице региона - 97, а также заметно увеличилось число зараженных в районах края, сообщили в минздраве региона.

В Нанайском районе заболели 39 человек, 32 жителя с коронавирусом зафиксировано в Верхнебуреинском районе, 27 - в Комсомольске, 25 в Лазо, 22 - в Совгаванском, 20 - в Амурском и Николаевском районах. Единичные случаи отмечаются на остальной территории края.

- Выздоровели 314 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались скончался. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 306, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 313 166 человек. Из них 269 327 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 74 251 случай коронавируса:

68 072 человека выздоровели;

5496 находятся на лечении (1472 в стационаре, амбулаторно 4024);

Скончались 683 человека.

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