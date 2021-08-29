Погиб, спасая дочерей: житель Комсомольска утонул во Владивостоке Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Трагедия в бухте Маньчжур: там утонул мужчина. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти дочерей.

28 августа семья из Комсомольска отправилась купаться неподалеку от Владивостока. Вода в этот день была неспокойна. Волны поднимались порой довольно высокие, да и пляж в этих местах дикий: спасателей нет, дно не исследовано. Купаться там было большим риском.

Однако девочки зашли в воду. В какой-то момент мужчина понял: они тонут, и не раздумывая бросился спасать близких. В итоге, те выжили, но их папа уже не смог выбраться на берег. Он утонул.

Что именно послужило причиной гибели 6о-летнего мужчины, теперь предстоит выяснить следователям.

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