Погиб, спасая дочерей: житель Комсомольска утонул во Владивостоке
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Трагедия в бухте Маньчжур: там утонул мужчина. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти дочерей.
28 августа семья из Комсомольска отправилась купаться неподалеку от Владивостока. Вода в этот день была неспокойна. Волны поднимались порой довольно высокие, да и пляж в этих местах дикий: спасателей нет, дно не исследовано. Купаться там было большим риском.
Однако девочки зашли в воду. В какой-то момент мужчина понял: они тонут, и не раздумывая бросился спасать близких. В итоге, те выжили, но их папа уже не смог выбраться на берег. Он утонул.
Что именно послужило причиной гибели 6о-летнего мужчины, теперь предстоит выяснить следователям.
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