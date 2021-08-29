В Хабаровске изменилась схема движения общественного транспорта
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
29 августа в Хабаровске часть маршрутов общественного транспорта изменила схему движения. Это коснулось маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П.
Связано это с проведением аварийных работ на улице Морозова П.Л. (на участке от улицы Радищева до улицы 65-летия Победы).
Сейчас автобусы, которые двигались в сторону Южного микрорайона, едут по схеме улицы Павла Морозова – Оборонная – Краснореченская – Кубяка – Павла Морозова. В сторону центра города автобусы едут по улицам Павла Морозова – Кубяка – Краснореченская – Оборонная – Павла Морозова.
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