В Хабаровске изменилась схема движения общественного транспорта Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

29 августа в Хабаровске часть маршрутов общественного транспорта изменила схему движения. Это коснулось маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П.

Связано это с проведением аварийных работ на улице Морозова П.Л. (на участке от улицы Радищева до улицы 65-летия Победы).

Сейчас автобусы, которые двигались в сторону Южного микрорайона, едут по схеме улицы Павла Морозова – Оборонная – Краснореченская – Кубяка – Павла Морозова. В сторону центра города автобусы едут по улицам Павла Морозова – Кубяка – Краснореченская – Оборонная – Павла Морозова.

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