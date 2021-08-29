Жителя Биробиджана подозревают в попытке дачи взятки полицейскому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Биробиджана подозревают в попытке дачи взятки полицейскому. За деньги он намеревался незаконно устроить на работу нескольких мигрантов, сообщили в СУСК Хабаровского края.

- По версии следствия, 27 августа мужчина передал сотруднику полиции взятку в сумме 20 тысяч рублей за оказание им содействия в санкционировании трудовой деятельности нескольких мигрантов на территории Еврейской автономной области без соответствующего разрешения на работу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас представители следствия выясняют все подробности произошедшего. Мужчине грозит лишение свободы .

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