Четыре человека за сутки скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 314 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице региона - 243, сообщили в минздраве региона.

В Комсомольске заразились 55 человек, в Хабаровском районе - 13 человек, в Комсомольском районе - 2, в Амурском - 1.

- Выздоровели 318 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 295, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 313 312 человек. Из них 269 772 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 74 565 случай коронавируса:

68 390 человека выздоровели;

5488 находятся на лечении (1483 в стационаре, амбулаторно 4005);

Скончались 687 человек.

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