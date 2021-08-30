Торопились в аэропорт: годовалый ребенок получил травму во время ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 29 августа водитель автобуса, передвигающегося по маршруту №35, не смог закончить рейс без травм серди пассажиров. Автобус Ytong мчался в сторону конечной остановки «Аэропорт», но уже при въезде на прилегающую территорию - в районе дома №26Б по Матвеевскому шоссе - резко затормозил. Такого явно не ожидали пассажиры. Из-за резкой остановки упал пассажир 2020 года рождения.

- У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей головы. Госпитализация не потребовалась. Во время ДТП пострадавший находился на руках у матери, они направлялись в аэропорт, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

Во время ДТП водитель был абсолютно трезв.

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