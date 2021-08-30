Собрал и приготовил: мужчину из Бикина осудят за хранение наркотиков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На хранении и изготовлении наркотиков пойман 40-летний житель Бикина. За шалость с запрещенными веществами мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет.

По информации прокуратуры Хабаровского края, еще в конце апреля 2021 года у жителя Бикина из дома изъяли наркотики. Как выяснилось, мужчина прогуливался по лесу недалеко от своего дома, увидел два ничейных куста конопли и забрал себе. Какая-то часть растений хранилась у 40-летнего мужчины на балконе, а из другой он изготовил гашиш. Продавать его он не планировал, а хотел использовать сам.

- В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину по инкриминируемой ему статье «Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, изготовление и хранение, совершенные в крупном размере», - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сейчас дело передано в Бикинский городской суд.

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