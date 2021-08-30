Краснокнижную рыбу выловил браконьер в Нанайском районе

Краснокнижную рыбу наловил браконьер в Нанайском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Нанайском районе Хабаровского края правоохранителям удалось предотвратить смерть краснокнижных рыб. Во время патрулирования на протоке Найхинская реки Амур сотрудники рыбоохраны обнаружили 29-летнего жителя села Найхин, который занимался противозаконной рыбалкой.

Краснокнижную рыбу наловил браконьер в Нанайском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Выяснилось, что молодой человек с помощью сетей выловил одного амурского осетра и две калуги. Оба вида занесены в Красную книгу России и находятся на грани вымирания. К счастью, все три рыбины остались живы, и их вернули в естественную среду обитания.

Краснокнижную рыбу наловил браконьер в Нанайском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Лодку и снасти правоохранители изъяли у подозреваемого. Сейчас все передано на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание - четыре года лишения свободы. Пока в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Краснокнижную рыбу наловил браконьер в Нанайском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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