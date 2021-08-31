Лучшую песчаную скульптуру выбрали в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершился грандиозный Дальневосточный фестиваль-конкурс песчаных скульптур. В этом году он проходил уже во второй раз. На создание фигур из песка участникам давалось всего 4 дня и не самая благоприятная погода. В день жеребьевки утром пошел дождь.

Принять участие смогли только 5 команд по два человека. Первое место и главный приз в сто тысяч рублей достались композиции «Приглашение в легенду». Скульптуру создали Владимир Барсуков и Игорь Омельяненко. Главный герой композиции – дракон и Дерсу Узала. Однако помимо него приковывают взгляд и элементы наскальной живописи. Второе место и 80 тысяч рублей получила скульптура «Слушай» с очаровательной девушкой во главе композиции. Ее четыре дня создавали Иван Локтюхин и Екатерина Клочко. А на третьем месте оказалась работа «Сказки Пушкина». Бронзу и 60 тысяч рублей вручили Владимиру Антонову и Татьяне Малковой.

Не вошли в пятерку, но получили небольшие денежные премии в 10 тысяч рублей авторы работ «Рыбалка» Наталья Гончарова и Василий Гончаров и «Путь Самурая» Екатерина Власова и Татьяна Сидорова.

К сожалению, некоторые фигуры уже начали разрушаться, хотя их и закрепили защитным клеевым раствором. По планам, скульптуры должны простоять до конца сентября.

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