Форум «Амур – река жизни» стартовал в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Межрегиональный форум «Амур – река жизни» начался в Хабаровске сегодня, 31 августа. Участие в нем примут не только представители общественности, но и зампред правительства России Виктория Абрамченко, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, руководители Федеральных агентств по рыболовству Илья Шестаков и агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Главная цель форума – оценить экологическое состояние реки Амур и внести рациональные предложения по сохранению биоресурсов.

- Для Дальневосточных регионов, расположенных в бассейне Амура, создание условий для поддержания жизнедеятельности в реке – это приоритетная задача. За последние пять лет вдвое сократились объемы вылова лососевых. Мы должны срочно реагировать на ситуацию и исправлять ее, чтобы увеличить объем водных биологических ресурсов, - сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, эксперты обсудят вопросы изменения гидрологического режима. Экспертную оценку дадут специалисты в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Напомним, что с идеей провести такой форму выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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