Ремонт на четырех участках дорог в Хабаровске закончится в ближайшие дни Фото: Администрация Хабаровска

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске продолжаются ремонтные работы. Так, сейчас работы завершают на улицах Новой и Служебной, а также в Призывном и Засыпном переулках.

- Улица Новая – это стратегический участок, можно сказать, артерия, соединяющая улицу Горького с трассой Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, - объяснил Дмитрий Чеверда, и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Всего протяженность дороги составляет три километра, из них 680 метров числятся на балансе города. В последнее время на трассе увеличился трафик большегрузов, из-за чего полотно стало приходить в негодность – появились выбоины, трещины, просело основание.

- Стоимость работ на участке составила 2,5 миллиона рублей. На эти средства частично заменят основание дороги и уложат новый асфальт. Работы планируем завершить в кратчайшие сроки, - добавил Дмитрий Чеверда.

В Волочаевском городке на улице Служебной работы хотят завершить уже к 1 сентября.

- Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальтобетона. Сложности создает движение транспорта. Так как Служебная улица одна из основных в жилмассиве, приходится временно перекрывать лишь одну из полос. Это неудобно и замедляет процесс работы, но мы хотим закончить все до 1 сентября, - рассказал Максим Ловчиков, директор МУП «Дорремстрой».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.