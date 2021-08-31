Модельную библиотеку за 15,5 миллионов рублей открыли в поселке Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Мухен района имени Лазо модернизировали библиотеку, а также капитально отремонтировали Центр культуры и спорта «ЛАД». Приведение в порядок обоих объектов обошлось федеральному бюджету в 15,5 миллионов рублей, сообщает «КП-Хабаровск».

Работы начались в 2021 году. В библиотеке сделан ремонт, закуплена новая мебель, добавилось 1527 новых книг. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья сделан пандус, заменена входная дверь, демонтировано крыльцо внутри библиотеки. Также обновлен туалет людей с ОВЗ.

Также во время реконструкции библиотеку разделили на несколько функциональных зон. Это IT-зона, с шестью компьютерами с доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Также появилась «Творческая лаборатория», которая подходит как для массовых мероприятий, так и для индивидуальной работы. Здесь будут проходить семинары, курсы, заседания клуба по интересам, литературные встречи. Также оборудована игровая для детей и музейная комната.

– Второй год в районах Хабаровского края проводится работа по созданию модельных библиотек. Уверен, что эта библиотека привлечет к себе много внимания местных жителей. Теперь посетителям доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсы информационных центров России и всего мира. Желающих обучат серфингу в интернете и работе с информацией, – рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры края.

Также в поселке после капремонта открылся Центр культуры и спорта «ЛАД». Там привели в порядок зрительный зал – помещение утеплили, провели звукоизоляцию, заменили кресла и окна, поменяли пол. Также закупили новое осветительное оборудование. Дело обошлось в 12,5 миллионов рублей, из них 10,5 предоставили из федерального бюджета. Все работы проведены по нацпроекту «Культура».

Всего на модернизацию библиотек из федерального бюджета по нацпроекту в этом году выделено 25 миллионов рублей.

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