Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае превысило 75 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 313 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 260, сообщили в минздраве региона.

В районе имени Лазо заболели еще 16 человек. На одного меньше в Тугуро-Чумиканском районе.

- Выздоровело 319 человек, 20 пациента находится в тяжелом состоянии, 16 подключено к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 313, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 317 071 человек. Из них 276 174 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 193 случаев коронавируса:

69 018 человек выздоровели;

5483 находится на лечении (1465 в стационаре, амбулаторно 4017);

Скончались 693 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.