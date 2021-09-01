Конец коллапсу: в Хабаровске досрочно закончили ремонт дороги на Павла Морозова

Конец коллапсу: в Хабаровске досрочно закончили ремонт дороги на Морозова
Фото: Администрация Хабаровска
Многокилометровой пробки на улице Павла Морозова больше не будет. Движение по ней было досрочно открыто. Ради этого рабочие трудились круглосуточно, отметили в администрации Хабаровска.
Сейчас движение открыто только для легкового транспорта, чтобы избежать повторной просадки дороги.
- Решение данного вопроса находилось на личном контроле у врио губернатора Хабаровского края и мэра Хабаровска. На данный момент экстренные ремонтные работы закончены. Дорожная одежда сформирована из специальной смеси. Это позволит контролировать дальнейшую усадку грунта и вовремя принимать меры, - прокомментировал Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.
Асфальта на проблемном участке пока не будет, а скорость ограничена до 40 километров в час. Грузовым автомобилям и общественному транспорту некоторое время придется ездить в обход.
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