В Хабаровске отремонтируют 12 пешеходных зон Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске полным ходом идет не только обустройство новых спортивных площадок, но и самых популярных пешеходных дорожек и тротуаров - они быстро изнашиваются и требуют обновления для удобства горожан. В этом году на ремонт тротуарной сети изначально было предусмотрено более 3,9 миллиона рублей. На эти деньги были отремонтированы улицы Комсомольская, Ким Ю Чена, Пушкина, Постышева и переулок Облачный, сообщили в мэрии.

- Мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком было принято решение о дополнительном выделении 15 миллионов рублей на ремонт пешеходных связей. Центральному району из этой суммы направлено порядка 4,3 миллиона рублей. Они будут израсходованы на восстановление участков на улицах Запарина, Синельникова, Калинина, Гоголя с частичным заходом на Уссурийский бульвар, - рассказал заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом Александр Власенко.

На всех этих участках идет замена устаревших тротуарных полотен. Особое внимание уделяется требованиям безбарьерной среды, чтобы жители города с инвалидностью чувствовали себя комфортно.

- В первую очередь стараемся обращать внимание на дорожки, которые находятся в плохом состоянии - на них чаще всего поступают жалобы от населения. Также учитываем пешеходный трафик. При проведении работ большое внимание уделяется безбарьерной среде. Стараемся делать плавные спуски и понижение бордюрного камня, - добавил Александр Власенко.

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Отправить заявку на ремонт тротуара можно в администрацию города, комитеты по управлению районами, а также в управление дорог и внешнего благоустройства. Обращение можно направить как в традиционном формате, так и с помощью официального сайта мэрии и через социальные сети.

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