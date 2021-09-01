Иномарка сбила подростка на «зебре» в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске 31 августа иномарка сила пешехода. 18-летний парень отделался легким испугом и ушибом, сообщили в ГИБДД города.
Все произошло около шести часов вечера на улице Серышева. Молодой человек, как и полагается, переходил дорогу на «зебре». Но автомобилист не успел затормозить до конца и на небольшой скорости все же «зацепил» парня.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний. У него диагностирован ушиб правого голеностопного сустава стопы. Водитель Мitsubisнi Раjеrо, мужчина 1971 года рождения, был трезв. Его машина застрахована, - рассказали в ведомстве.
Всего за сутки на дорогах города пострадали трое пешеходов. Также наезды были совершены на улицах Гоголя и Трехгорной.
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