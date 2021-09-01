Иномарка сбила подростка на «зебре» в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 31 августа иномарка сила пешехода. 18-летний парень отделался легким испугом и ушибом, сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около шести часов вечера на улице Серышева. Молодой человек, как и полагается, переходил дорогу на «зебре». Но автомобилист не успел затормозить до конца и на небольшой скорости все же «зацепил» парня.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний. У него диагностирован ушиб правого голеностопного сустава стопы. Водитель Мitsubisнi Раjеrо, мужчина 1971 года рождения, был трезв. Его машина застрахована, - рассказали в ведомстве.

Всего за сутки на дорогах города пострадали трое пешеходов. Также наезды были совершены на улицах Гоголя и Трехгорной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.