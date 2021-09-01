Источник: консул Хабаровской канцелярии пострадал в ДТП в Приамурье
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Консул Хабаровской канцелярии при генеральном консульстве КНДР пострадал в ДТП в Приамурье. Авария произошла в понедельник, 30 августа, на дороге Екатеринославка - Харьковка, сообщает источник «Комсомольской правды».
По имеющейся информации, внедорожник Range Rover, в котором находились трое граждан Северной Кореи - водитель и два пассажира - съехал с трассы и опрокинулся. Оба пассажира сильно пострадали. Консул сломал лопатку и второй поясничный позвонок, сейчас находится в больнице. Второй пассажир от полученных травм скончался на месте.
Водителю, нарушившему ПДД, грозит до четырех лет лишения свободы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;