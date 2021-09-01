Не собиралась убивать: жительница Хабаровского края едва не зарезала мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Хабаровского края едва не зарезала собственного мужа. На суде она раскаялась, и ей дали шанс продолжить жить нормальной жизнью на свободе.

Конфликт между супругами начался по избитой схеме: выпили, повздорили. Но в итоге дело дошло до поножовщины.

- Судом установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с мужем на почве личных неприязненных отношений нанесла ему удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Теперь женщине нужно научиться держать себя в руках. Ее приговорили в трем годам лишения свободы условно, а также к трем годам испытательного срока.

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