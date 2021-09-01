За два месяца уклонения от алиментов Хабаровчанина отправили в колонию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске суд отправил в колонию мужчину, который два месяца наотрез отказывался платить алименты на своего ребенка. Подобное поведение он демонстрировал не раз, сообщили в прокуратуре региона.

- Подсудимый на протяжении двух месяцев уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Обвиняемый продолжил игнорировать возложенные на него обязанности, являясь физически здоровым и трудоспособным, мер к трудоустройству не предпринимал, не оказывал материальную помощь своему несовершеннолетнему ребенку, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге с уклонистом решили не церемониться и наказали по всей строгости: ближайшие 10 месяцев он проведет в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил, и мужчина имеет возможность обжаловать его.

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