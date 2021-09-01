Центр повышения квалификации для педагогов открылся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Педагоги Хабаровского края смогут проходить курсы повышения квалификации в специальном центре. Он специально был построен с целью обеспечения условий для расширения профессиональных знаний педагогических работников и управленческих кадров, сообщили в правительстве региона.

Стоимость создания Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников составила свыше 36 миллионов рублей.

- В работе центра будут использоваться современные цифровые технологии, модели «горизонтального обучения», когда в качестве наставников будут привлечены коллеги из профессиональных педагогических сообществ. Созданный на базе института развития образования центр станет новой точкой притяжения для педагогов, позволит трансформировать работу с учителями в регионе, будет транслятором новых образовательных практик, - сообщили в минобразования края.

В 2021 году в Центре планируют разработать индивидуальные образовательные маршруты для пяти процентов всех педагогических работников региона. Еще столько же специалистов должны пройти курсы повышения квалификации.

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