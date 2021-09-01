В Хабаровском крае объявили набор волонтеров для помощи врачам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Хабаровского края объявил набор волонтеров для помощи врачам. Медверсонал ковид-госпиталей сейчас работает в усиленном режиме. Ежедневно фиксируются свыше трехсот новых случаев заболевания коронавирусом.

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае остается непростой. Врачи всеми силами пытаются помочь больным, работают на износ в жестких условиях. В этой непростой ситуации мы хотим поддержать врачей и медсестёр. Чтобы во время дежурств у них была возможность сделать передышку: выпить чаю, отдохнуть пару минут. Но не везде есть условия для этого, - сообщили в ведомстве.

Всем желающим присоединиться к сотрудникам больниц необходимо позвонить по телефонам 46-43-60 либо 32-30-70 для получения подробной информации о волонтерской деятельности.

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