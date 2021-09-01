Яйцо ведьм или выскочка: гриб-рекордсмен нашли в Комсомольском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Веселку вонючую нашли ученые ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Комсомольском заповеднике. Уникальный гриб занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстрорастущее растение в мире. По скорости роста он обогнал даже бамбук. Так, ежеминутно веселка вонючая вырастает на 5 миллиметров.

Как отметили научные сотрудники, у гриба есть и множество других имен, которые были придуманы еще нашими предками. Например, веселку вонючую еще называют «чертовым яйцом», «яйцом ведьм», «выскочкой» и «срамотником». Есть у гриба и еще одна интересная особенность.

- Конусовидная шляпка гриба покрыта тонким слоем зеленоватой слизи, на которую слетаются мухи и насекомые. Таким образом, они разносят имеющиеся в ней споры и способствуют размножению гриба. Но именно эта слизь издает отвратительный трупный запах, который можно почувствовать даже за 10-20 метров, - объяснили специалисты Комсомольского заповедника.

Однако такой запах сохраняется лишь один-два дня. После этого сначала загнивает ножка гриба, а затем и шляпка.

- Целебные свойства этого гриба просто фантастичны. Сегодня существует множество различных иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, которые могут воздействовать на различные звенья иммунной системы, но только полисахариды целебных грибов, в особенности веселки, могут воздействовать на противоопухолевый иммунитет, который и отвечает за уничтожение атипичных клеток, - добавили в учреждении.

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