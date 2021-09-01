Не пропадать же добру: с огнестрельным оружием в машине ездил мужчина по поселку Новый Ургал Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В поселке Новый Ургал у местного жителя в личном авто хранился арсенал в стиле перестрелок 90-х годов. Изначально мужчина планировал использовать оружие на охоте, но кто-то сообщил в полицию, что тот незаконно хранит огнестрельные припасы.

По информации УМВД России по Хабаровскому краю, мужчин рассказал, что нашел оружие на берегу озера. Там он якобы отдыхал после работы. Находку решил оставить себе и использовать на охоте. При обыске пистолет и 10 патронов к нему правоохранители нашли в бардачке, а в багажнике мужчина возил автомат Калашникова.

- Заключение эксперта гласит, что оружие пригодно для выстрелов. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если бы мужчина добровольно сдал находку в полицию, никакой ответственности он бы не понес. Но так как он этого не сделал, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». По этой статье можно загреметь в тюрьму на три года. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении жителя Нового Ургала к административной ответственности за незаконное хранение патронов.

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