«Зебру» из холодного пластика обновили у 87 хабаровских школ Фото: Администрация Хабаровска

Обновление разметки у 87 образовательных учреждений Хабаровска началось в преддверии Дня знаний. Это школы, лицеи и гимназии. Основная цель - обеспечить безопасность школьников и их родителей на подходе к учебным заведениям, сообщает «КП» - Хабаровск».

- Предварительно специальная комиссия провела инспекцию дорог, по результатам которой составили план-график. В соответствии с ним на наших улицах ежедневно трудятся 4-5 бригад, - рассказал Дмитрий Дмитроченко, помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД).

В последний день лета, 31 августа, бело-желтую зебру с использованием холодного пластика наносили в районе пересечения улиц Карла Маркса и Промышленной. Здесь она находится по пути к школам №23 и №80.

- Краска у нас полностью сертифицированная. Она хорошо зарекомендовала себя. Гарантийный срок эксплуатации - полгода. Но, как показывает практика, на некоторых участках она сохраняется намного дольше. При работе с холодным пластиком каждая полоса покрывается специальными светоотражающими элементами, которые добавляют им яркости вечером и ночью, - добавил сотрудник предприятия.

Основной объем работ выполнили еще в июле - середине августа 2021 года.

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