По городу с аудиогидом: «Велоночь Победы» пройдет в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Социально-просветительская акция «Велоночь Победы» возвращается в Хабаровский край. В этом году она пройдет 4 сентября. Для участия, по традиции, нужны лишь велосипед и мобильный телефон.

Начнется мероприятие в 18:00 и продлится до полуночи. За это время участники акции от 14 лет смогут прокатиться мимо семи исторических памятников краевой столицы. Чтобы мероприятие было полезным не только с точки зрения спорта и здорового образа жизни, но и имело просветительский характер, организаторы подготовили информацию для аудиогида. Услышать подробный рассказ о памятниках можно, скачав приложение izi.TRAVEL.

- Для нас очень важна безопасность каждого участника акции. Для этого каждому будут выданы комплекты светоотражающих элементов, вода и обеспечена страховка от несчастных случаев. Так как в регионе до сих пор действуют коронавирусные ограничения, участникам выдадут маски и антисептики. Колонну велосипедистов будут сопровождать волонтеры, сотрудники ГИБДД и экипаж скорой медицинской помощи, - рассказал Владимир Ван, начальник межрайонного центра Краевого молодежного центра «Поколениум».

Начнется и закончится заезд возле памятника маршалу Александру Василевскому на въезде в парковую зону стадиона имени Ленина. Всего предстоит проехать около 10 километров. После заезда организаторы разыграют памятные призы и подарки среди участников. Подать заявку можно по ссылке. Задать все интересующие вопросы можно здесь.

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