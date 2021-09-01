Спасатели помогли школьникам из затопленных районов Хабаровского края отпраздновать День знаний Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В День знаний, 1 сентября, спасатели МЧС России помогли школьникам Нанайского района добраться на первый учебный день. На лодках они смогли перевезти более 140 человек. Ребята в костюмах и спасательных жилетах вовремя прибыли на линейку и даже не забыли вручить любимой учительнице букет домашних цветов.

Сейчас под влиянием паводка в Хабаровском крае остаются 57 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 35 жилых домов, 195 приусадебных участков, 1660 дачных участков, 497 земельных участков и 87 участков дорог.

Спасатели помогли школьникам из затопленных районов Хабаровского края отпраздновать День знаний Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В частности, в Нанайском районе вода зашла в 15 населенных пунктов. Там оказались затоплены 31 приусадебный и 107 земельных участков, 31 участок дорог внутри поселков и два участка межпоселковых дорог между Дубовым Мысом и Гасси, а также между селами Найхин и Даерга.

Спасатели помогли школьникам из затопленных районов Хабаровского края отпраздновать День знаний Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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